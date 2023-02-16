業者積極衝刺電動機車銷量，繼Gogoro連續兩波直接調降車款售價，宏佳騰（1599）今也接續宣布，自今日起至3月15日，加碼旗下智慧電車「全車系抗漲」優惠方案，除搭配政府汰舊換新補助最高可折35800元外，針對旗艦頂規Ai-1 Ultra Belt、Ai-1 Ultra ABS車型，宏佳騰再提供購車分別現折2000元、3000元。

除現金折價，宏佳騰表示，購車並加贈品牌風格安全帽、個性鑰匙皮套，若是全額現金購車者還可再折3000元等多項好禮。

此外，宏佳騰也推全新試乘禮，消費者自2月22日起，至全台宏佳騰智慧電車門市試乘體驗全車系任一車款並完成問卷填寫，即可獲得「品牌加厚吸水擦車布」；賞車民眾另有機會獲得價值6600元7-11禮券。

另宏佳騰也推出「FUN心Ai玩」電車全車系春季健檢，自今（16）日起，至3月31日，車主預約回廠進行免費車輛安全健檢服務。健檢項目包括電裝系統、冷卻系統、安全性檢查、傳動系統、機械結構五大系統。活動期間除享原廠精品最高9折優惠，消費滿2500元可獲得滿額禮刮刮樂，有機會得到「台灣虎航日本全航線來回機票」、「8800元 7-11禮券」、「CROXERA M智慧後照鏡」、「MAXXIS 110／70-13 MA-EVR輪胎」、「FASS輕量化魚雷矽膠握把」等獎。

南台灣二輪年度盛會「2023 台南車展」即將於2月24至2月27日在大台南會展中心開幕，宏佳騰也將以油電全車系陣容參展。