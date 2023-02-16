美聯社報導，2021年1月6日美國聯邦參眾兩院召開聯席會議，認證2020年總統選舉結果。據傳時任總統川普於事前幾天頻施壓當時擔任他副手的彭斯（Mike Pence），要求主持這場聯席會議的彭斯駁回大選結果，即便彭斯沒有權限這麼做。到了1月6日當天，川普大批支持者強行衝進國會。

美國司法部指派特別檢察官史密斯（Jack Smith）對川普及其支持者展開調查。

彭斯今天在2024年總統大選黨內初選首站愛荷華州向記者表示：「我必須先表明，我將反抗拜登政府司法部要求我向大陪審團作證的傳票。」

他說，他認為，對他發傳票的舉動「已經違憲，過去從未有過這樣的先例」。

彭斯說：「美國史上從來沒有副總統站上法院證人席，回頭指控他們的頂頭上司。」

彭斯表示，他已準備好和此案打「持久戰，就算一路挺進最高法院」也在所不惜。（譯者：張茗喧/核稿：蔡佳敏）1120216