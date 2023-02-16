上周「基北北桃合作交流平台」正式啟動，四市首長有多項共識與規劃，新北市長侯友宜16日親赴行政院會爭取，包括建議內政部提出房貸補貼措施設計可以更細膩，並呼籲中央加速整開區都市計畫審議以利社宅興建，其中基北北桃1200元公共運輸月票，侯友宜也建議中央在永續以及財源分配比例上多加思考，避免造成地方財務困境，分階段儘早核定實施以回應民眾需求。

侯友宜表示，內政部提出不管是租金補貼或是中產以下自用住宅的貸款補助，由於各縣市城鄉差距導致家戶所得、購屋市場價格有所差異，建議現行方案可以更細膩的分級，讓資源能夠均勻分配到有需要的族群。

而針對新北推動興建社會住宅於包括蘆南蘆北、新店十四張等數處整開區劃設儲備用地，希望中央能夠加速整體開發區的都市計畫審議，提升社會住宅的量，讓青年朋友可以擁有居住在大都市的機會。

許多人關心的基北北桃1200元公共運輸月票，侯友宜會中表示，基北北桃四市已成立公共運輸發展平台，商討及推動共同生活圈各項公共運輸政策，有關「行政院促進公共運輸使用方案」，建議中央應再尋求永續財源挹注，長期編列預算支應，方能延續施政成效及提升公共運輸競爭力。

而有關台鐵、國道、公路客運及機場捷運等中央管轄城際運輸系統，建議回歸由中央全額負擔，避免造成地方財務困境，尤其台鐵現階段仍在修改票證系統，完成時程尚待協調，1200定期票推動方案，建議依地方需求，於台鐵未完成前採分階段核定，盡早實施以滿足民眾需要，方能永續鼓勵搭乘大眾運輸，達到節能減碳永續環境的目標。

侯友宜表示，會持續安排參加行政院會，了解中央政策的想法，也分享地方的經驗與意見，彼此之間做雙向溝通，以俾利國家整體發展。