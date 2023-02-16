去年曾代表新黨參選台北市議員的郭榮先，2018年因酒駕被吊銷駕照，2021年8月駕車撞傷周姓婦人，被控過失傷害，去年6月又酒駕上路，撞傷張姓、鍾姓2名騎士，被控公共危險等罪，士林地院16日開庭，周婦的委任律師痛批，被告有錢選舉，卻故意不還錢，犯後態度惡劣，另去6月公危一案，郭當庭與傷者張男2萬元和解，請求法官給予緩刑。

44歲郭榮先，年8月18日駕車在承德路撞飛82歲的周姓老婦人，導致周婦腦出血，身上多處骨折，至今仍有後遺症，法院依過失傷害判處拘役55日，民事部分，周婦列舉醫藥費、看護費共計160多萬元，案經調解，郭答應去年8月賠償45萬元，周婦的委任律師表示，郭至今未給付分文。

士林地院16日上午10點郭男過失傷害案開庭，郭男並未出庭。周婦的告訴代理人稱，郭擔任藥師工作，月薪至少5萬元，卻訛稱只有2萬8000元，還要撫養2名未成年子女，根本不可能，而且，郭去年9月竟登記參選北市松山、信義區議員，明知選舉需要花費大筆資金，竟「有錢選舉、卻故意不還錢」犯後態度惡劣，判決拘役55日太輕。

郭男去年6月1日因犯公共危險罪，士林簡易庭判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬，郭當時聯絡不到張姓傷者，今日當庭達成和解，希望法官考量傷者不追究，減輕刑度，並給予緩刑機會。

郭坦承酒後駕車，不過他解釋，去年6月1日晚間7時，助理將車停放在路邊，他在餐廳飲酒後，已經打電話叫代駕，但因路邊太吵，才會上車講電話，發生後續的事情，企圖替自己酒駕開脫，法官隨即問「那車子是不是有移動？」郭才承認開車。

公訴檢察官稱，郭2018年酒駕遭法院判處3月，得易科罰金，本案發生在5年內，不符合緩刑條件，建請法院駁回上訴理由。法官諭知3月2日再次開庭，如未給付2萬元和解金，就失去減輕刑度的有利條件，法院會在3月5日以後宣判。