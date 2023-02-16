民進黨主席賴清德推動黨務組織革新，15日修正通過黨公職排黑提案，台南市議會國民黨團今天舉行記者會，黨團書記長蔡育輝說，認同賴清德改革，但請賴清德排黑從台南開始，要改革就要做到底，不要只做半套，應透過立法約束黨中央地方政黨公職人員，不得介入中央、地方政府各項工程。

國民黨團團書記長蔡育輝及市議員李中岑今天舉行「賴清德同意？！本命區市黨部主委可攬市府各項工程？」記者會，會中也點名提到民進黨應約束台南市黨部主委潘新傳與家人承攬市府工程與生意。

民進黨台南市黨部則反批國民黨議員打泥巴戰，指藍營議員在議會開議保護傘下，濫用言論免責權，為2024總統大選起手式，從賴清德家鄉打泥巴戰。潘新傳說，他的長照事業和基金會是做公益，根本不是什麼承攬工程，國民黨不要「竹篙逗菜刀」，故意潑糞抹黑。

蔡育輝說，賴清德提出改革是值得認同的，但也要賴清德規範「潘主委」，否則等到出問題，總統也不用選了，他說，不只民進黨應受規範，包括國民黨也應該一視同仁，透過陽光法案來規範，這樣台灣政治才能清明。

李中岑表示，賴清德的本命區在台南，過去台南是純樸、讓鄉親安心的城市，現在卻因為爐碴、太陽光電等黑金弊案，人心惶惶，外界也覺得台南「走鐘」了，民代到外縣市還會引來指指點點的關切，賴清德真的有心要改革排黑，請從台南開始改革，讓人民看到賴清德不是玩假的。

潘新傳也駁斥，他從沒承包、媒介及關說政府工程，所屬基金會成立目的是落實推動長照2.0，今年度承接社會局的案子有失智據點設置、實物銀行、身心障礙者家庭照顧，全部都是公益事業，「既然這麼針對本人，應該都有查證吧？」他說，蔡育輝議員如有任何不法證據，歡迎送檢調查處。