本週六又是補班日，緩解補班日的低氣壓，下午茶絕對是個好主意，高雄市青年局特別推薦優質青創下午茶「春梅眉茶坊」及「her呷雞蛋糕」，兩家都是青創補助輔導有成的店家，產品有特色，店主有用心，來一份青創下午茶，讓補班之日快樂過。

位於左營區的春梅眉茶坊，是一間融合復古與創新元素的手搖飲店，主打商品春梅眉西打系列，將童年的彈珠汽水融合現代的調製手法作改良，加上特製QQ果凍，外型彷彿是放大版的彈珠，清涼解渴外，也充滿兒時回憶；另外奶霜飄飄系列則是嚴選台灣在地茶葉沖泡，原茶加上奶霜外，再灑上手炒麵茶粉、芝麻粉、花生粉等傳統口味，甜鹹交錯的特殊口感讓客人齒頰留香，是想嘗鮮的最佳推薦。此外，春梅眉茶坊店內裝潢也極具特色，使用霓虹燈、馬賽克磚、復古鐵窗花及傳統映像管電視等元素，表現出既復古又兼具時尚的裝潢風格。負責人許宜芳表示，透過茶坊的開設，與更多客人分享兒時記憶的美味，是一件很幸福的事情。

「春梅眉茶坊」將傳統彈珠汽水融合現代好口味，懷舊又創新十分推薦。(高雄市青年局提供)

有了茶飲提神，再加上甜點助攻，更是提升辦公情緒的小妙招。位於前金區允文街上的「her呷雞蛋糕」，鄰近漢神本館店，是當地的熱門網紅店，主打有餡的雞蛋糕，內餡更是常常令人驚豔，酥脆雞蛋糕裡包裹著Q彈的花生湯圓、芝麻湯圓讓味道更有層次，店家也常配合節日推出特殊口味，像是情人節就推出金莎巧克力口味，過年期間推出松露干貝蟹味起司燒口味等，每份內餡都塞的鼓鼓的，是客人口耳相傳吃了會「爆漿」的雞蛋糕。此外，店家製作雞蛋糕時，會刻意保留周邊脆皮，是喜愛脆脆口感客人的最愛，讓客人在品嚐雞蛋糕時，感受到店家最純粹的用心。負責人柯至柔表示，當初會著手雞蛋糕品牌的經營，主要是因為能夠配合先生工作的休假時間，一路走來從市集攤販到實體店面，皆秉持單純的創業動機，將滿滿的誠意注入每一塊雞蛋糕內，感謝青年局青創補助補貼設備及租金，可以減少開業的負擔，將更多的成本放在食材上，讓客人吃到更有品質的美食。

「Her呷雞蛋糕」從市集時期就一直是排隊名店，人潮絡繹不絕。(高雄市青年局提供)

青年局張以理局長表示，新的一年有新的開始，隨著疫情的降溫，各行各業紛紛摩拳擦掌，努力打拼。為了讓創業青年能夠在追求夢想的路途更順暢，青年局於112年持續推出「高雄市政府青年創業貸款」及各式創業相關補助等一系列協助方案。呼籲有需求的青年朋友們可以多加善用政府資源，為創業夢想造橋鋪路。歡迎可至青年局官網查詢相關資訊，亦可搜尋「高雄市政府青年局」成為官方FB、IG與[email protected]好友，避免遺漏各項好康資訊。