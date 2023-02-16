民進黨新聞部主任張志豪（右）16日偕同南投縣議員沈夙崢(左)、律師黃帝穎召開「南投縣政府就是林家？！」記者會，痛批林明溱為幫兒子林儒彬鋪路選立委，維持政治命脈，不僅擔任縣長任內私設「縣長特助」黑官、還在急難救助的公文上登載訊息，為兒子保留縣府主管專用停車位，更讓兒子代表出席各種大小陳情會勘，甚至下令縣府新聞處狂發上百篇新聞稿替兒宣傳，簡直把縣府當自己家。（郭吉銓攝）

民進黨今召開記者會，痛批國民黨南投立委補選候選人林明溱，為幫兒子林儒彬政治鋪路，罔顧法令，當黑官特助、公費宣傳、拍影片、買豪宅，簡直「把縣府當自己家」。

與會律師黃帝穎表示，相關行為恐涉犯刑法214條「使公務員登載不實罪」，也涉貪污治罪條例的公務員圖利罪，還會害慘公務員。

民進黨：林明溱把縣府當林家 恐涉法。資料照

民進黨：林明溱把縣府當林家 恐涉法。資料照

民進黨：林明溱把縣府當林家 恐涉法。資料照

民進黨：林明溱把縣府當林家 恐涉法。資料照

新聞部主任張志豪今指出，林明溱眼裡沒有南投，只有自己兒子；為了讓林儒彬可以順利接班競選公職，先是私設黑官，封林儒彬為「縣長特助」，還在申請急難救助的縣府公文書中，寫下由「本府特助至申請人府上慰問」，明目張膽用公家資源為林儒彬做公關、買人情。

張志豪指出，隨手查詢南投縣政府的網站，就可以發現林明溱縣長任內下令縣府發出的新聞稿，每篇都要寫入並強調林儒彬，用上百篇新聞稿全力為林儒彬擦脂抹粉，簡直把縣長當作兒子的競選總部使用，離譜至極。

他說，縣府的建設會勘、活動新聞稿都一定要有林儒彬陪同出席的照片和文字，2020及2022年南投茶業博覽會，父子還一起入鏡拍攝宣傳廣告，顯然個人私利大過一切。

與會的南投縣議員沈夙崢指出，林明溱還聘用堂弟林儒暘擔任縣府秘書，縣府官網也有林儒暘陪同出席公務活動的照片，根本就把整個縣府當作自己林家的天下，請問除了林儒彬和林儒暘，林家到底還有多少人「寄生縣府」？

沈夙崢表示，除了大小會勘到慰問都有林儒彬，就連縣府一級主管、參議、秘書等專用公務停車位，也保留給林儒彬。

沈也公布林明溱購入的豪宅開箱影片，批評林8年縣長任內沒有完工社會住宅和青年住宅，卻幫兒子蓋了兩棟豪宅，單棟價格介於2千5百萬至3千5百萬間。