近年隨著全球對大資料和邊緣運算的需求不斷提升，Gartner預計2025年全球將有超過75%的資料需要在邊緣端分析、處理與儲存；因此具備更高速傳輸能力的PCIe Gen4x4工業級固態硬碟在工業存儲中也將扮演更重要的角色。威剛兩款PCIe Gen4解決方案，進階式導入垂直市場。

威剛PCIe Gen4x4固態硬碟系列分別針對高階與主流市場打造，IM2P41B8採用112層3D TLC快閃記憶體，為滿足高效能需求而生，符合NVMe 1.4標準，重點規格包括已接近PCIe Gen4x4標準極致的8通道、高達7000/6500 MB/s的讀寫速度，標配DRAM緩存(DRAM Buffer)以提高隨機讀寫性能，此款PCIe Gen4x4 SSD的效能較前一代PCIe 3.0呈現雙倍增長，容量直達4TB。另一款IM2P42B8則採用176層3D TLC快閃記憶體，符合NVMe 2.0標準，鎖定在主流應用，具備4通道、5100/4700 MB/s讀寫速度的規格，以及高達2TB的容量；並配備主機記憶體緩衝器(HMB)，為NVMe SSD提供了更高的成本優勢，幫助更多垂直應用過渡至PCIe Gen4x4。

為迎接充滿挑戰的物聯網應用場景，包括網路攻擊、高腐蝕環境，威剛研發團隊從「耐用性、安全性、可靠性、強固性」等四個維度，高度整合軟硬體技術，克服資料丟失的風險，從而提升兩款PCIe Gen4x4 SSD的安全性與耐用性。在資料安全上，支援AES 256-bit資料加密技術，符合TCG OPAL規範，抵禦網路攻擊；可靠度部分則可藉由溫控調頻(Thermal Throttling)技術來調節SSD工作溫度，維持穩定運作；在強固性方面，威剛提供抗硫化防護(Anti-Sulfuration Protection)與三防膠(Conformal Coating)等增值服務，可避免存儲元件因含硫量高或高濕度、高粉塵等不利環境，影響設備效能。

威剛工控產品研發處處長陳宗亨也指出，威剛研發團隊可為工業製造、智慧交通、自動駕駛、醫療保健、公共事業、零售等場域的差異化需求，提供「客製化韌體」設計的服務，提升整體資料的安全性。