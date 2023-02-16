據了解，「京城天贊」豪宅社區另一側的4間店面，在2018年底時，同樣由香港商頂級精品傢俱公司，以總價約5.8億元一次全包，該筆交易最高成交單價為110萬元，時隔多年、期間又受疫情干擾，對比4年前成交行情，如今每坪單價以價漲逾2成成交，足見樓店王吸金實力超強。

台灣房屋統計高雄2022年十大樓店交易榜單，由鼓山區及左營區全包，其中鼓山就占六席，多集中在美術館及農十六特區，左營區則以巨蛋商圈最多，除了樓店王以每坪138萬元遙遙領先之外，其餘店面成交單價則無7字不入榜，其中位於巨蛋商圈富民路上的「采蓮天」社區與南屏路的「遠見臻品」一樓店面，各以單價79.4萬元及77.4萬元，分居亞、季軍，而這兩個社區也是十大樓店中最資深的社區，屋齡均超過20年以上，目前這些金店面大多由美髮沙龍、診所及餐飲服飾業者承租中，亦不乏對商機眼光精準的房仲業者卡位進駐。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄屋齡10年內的新樓店，平均成交單價約落在5字頭，十大樓店能創造高身價，多具備地段商業性高、集客力佳、格局屋況條件佳等共通性，高雄巨蛋、凹子底、美術館等商圈，為高雄主要商業發展聚落，像富民路、青海路、南屏路等路段，店面林立商機旺盛，因此位於這些商圈路段的店面價格也更具支撐力，而樓店擁有大社區住戶客群，客源穩、集客力佳，即便屋齡較高，但地段優、店面屋況佳、坪數大、面寬寬闊、店面醒目性高，依然能成為自用與投資客群首選標的，另外如是附帶長期租客帶租約的物件，價格又更具優勢。

以高雄樓店租金投報率來看，多落在2%以內，投報率雖不高，不過對投資族來說，看好商圈發展潛力，能趁早卡位黃金店面，期待未來轉手的獲利，亦是不錯的投資選項之一。李家妮也說，今年雖受平均地權條例修法影響，將針對私法人購屋採許可制，不過用途為純商業用的店面並非管制類型，隨著國門解封，迎接疫後商機來臨，都可望再推升商用店面交易熱度。