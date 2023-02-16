近幾年網路霸凌事件頻傳，不久前才傳出大陸一名17歲尋親少年劉學州，因受不了酸民攻擊而自我了結，豈料近日一名來自山東的網紅「管管」也疑似經不起網路上黑粉的無情霸凌而選擇結束自己的生命，留下妻子、2個60多歲的老人以及才3個月大的嬰兒，讓眾人震驚不已，也引起當地警方介入此案調查。

根據大陸媒體的綜合報導，現年38歲的大陸網紅「管管」（孫凡寶），過去因上傳自己開拖拉機去西藏的一系列影片而爆紅，吸引大批網友的關注，但沒想到14日情人節當晚，就有網友於社群媒體上發布他猝死的消息，而管管的太太在15日早上也發布一段影片，證實丈夫的死訊，痛曝管管長達半年多的時間，被黑粉網暴辱罵挑唆，到最後他因受不了而選擇結束生命，雖他們發現時緊急將他送往醫院，但經搶救後仍無效，現在家裡還有兩個60多歲的老人，還有一個3個月的孩子，讓他的妻子忍不住求助「請求廣大的網友告訴我，我該怎麼做」，並透露「只有經歷過這種網路暴力的人，才能體驗到困擾我丈夫的東西吧」。

事實上，管管過去曾多次發布影片，表示有人惡意造謠、毀謗他，在前幾日的直播中他更表示「要與黑粉對決」，隔天他的妻子便公開他在急診室搶救的畫面並證實他已離世，讓眾人相當傻眼，直呼「他太傻了，為何要理會黑粉呢」、「家人才是更重要的才對」、「黑粉們這下開心了嗎？」吸引大批網友熱議。

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