新竹棒球場風波未平，市府邀專家學者成立「新竹棒球場工程體檢會」，新竹市議會先前重組跨黨派監督小組，16日上午首度開會。市議員林彥甫整理出5大問題，包括改善進度和期程、改善經費及合約權責、龍來是否會跟市府解約、原先排水功能檢測結果，以及回填土來源和剩餘土方去處等，盼市府釐清後提供資料給議會。

針對棒球場改善進度和期程，市府工務處回應，去年12月底發現的152項缺失，已改善148項，但WBC場勘報告及新任市府另外提出的29項，目前還在診斷中，詳細期程無法確定，待體檢會釐清。後續體檢過程交由體檢會和行政處查核小組進行，工務處避免球員兼裁判，不會參與。

而在改善經費及合約權責部分，工務處則表示，原中央教育部、交通部核定11億9千萬餘元，目前已簽訂工程契約為11億5千多萬，還有剩餘款項。前面152項缺失改善，目前已知有10項需市府額外負擔，約2300多萬，剩餘款尚足夠支應。針對後來發現29項中關於 積（排）水問題、回填土參雜廢棄物、草皮生長情況差等，還有待確認需改善的程度和費用。

另外，除了討論WBC經典賽是否能舉辦，有請廠商提供意見外，市府在今年並未與艾奕康或巨佳就合約權責開過會。

龍來是否會跟市府解約？教育處則表示，正積極與龍來公司朝向不解約的方向討論，就龍來求償事宜已組成協調會，就責任權屬來釐清，包含當初決定未有驗收就開打的過程。而比賽場地本身是否在未驗收的情況已完成點交，以及龍來公司本身的認定都有待雙方確認。

至於原先排水功能檢測結果？林彥甫表示，去年議會監督小組就關切排水情形，當時市府回覆說有透過委外廠商檢測，一切沒問題，但很顯然不是如此。工務處則回應，因未之前參與，不清楚當時的過程，還要去調閱相關資料，如果確實有這份報告，會盡快提供。

回填土來源和剩餘土方去處，工務處表示，棒球場有開挖地下室，部分土方會回填至球場，場地表層是採用新土，至於來源證明和相關查驗資料會再提供給議會。

林彥甫指出，未來監督小組會朝向每月定期開會追蹤進度，期盼與市府的體檢會共同合作，讓棒球場的改善能儘速且確實完成，也提醒高虹安務必履行承諾，盡速將所有關鍵資訊供給議會，並且讓議會能實質參與、監督棒球場缺失釐清及改善的過程。