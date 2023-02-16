星展集團執行總裁高博德16日表示，北亞市場是星展集團最有獲利的來源，在台灣合併花旗消金業務正是為了擴大利基，這是星展成為亞洲領導銀行的良機，對於星展未來10年的發展，致關重要。高博德表示，在完成整併後，星展銀行（台灣）的信用卡及無擔保信用貸款預估將成長4.3倍、財富管理資產規模成長3.5倍、活期存款金額成長4.7倍，躍升為台灣最大外商銀行，創造更大的營運綜效。

受到疫情隔離影響，高博德已將近5年沒有到訪台灣。近日星展集團宣布高階主管輪調，並於香港設置北亞區域辦公室，高博德表示，香港、台灣及中國的集團資源、市場業務將因此整合，更有助於星展銀行積極經營亞洲市場，他個人不可能每季到每個市場視察，像疫情間他無法出門一樣，做事的思維和方法已因疫情改變了。台灣為星展集團的六大重點發產市場之一，於1983年進入台灣市場，今年屆滿40周年。高博德表示，星展集團過去已多次對台灣進行增資，資本總額達新台幣322.5億元，以實際行動深耕台灣、有效擴大在台營運規模，更有助於星展銀行落實大中華市場的發展策略，強化星展集團在亞洲金融市場及財富管理業務的領導地位。