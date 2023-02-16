烘焙器具大廠三能-KY參加16日登場的台北國際烘焙暨設備展，展出以兔子等動物造型吐司模、露營烤盤等產品，並宣布今年下半年以三能OUTDOOR品牌，正式進軍兩岸露營炊具市場。農曆年後，三能訂單回溫，目前兩岸工廠趕工回補庫存，上半年雖保守因應，預期下半年營運優於上半年，全年營收挑戰2021年歷史新高，獲利也會優於去年。

三能2022年大陸營收占比66％、台灣22％、東南亞等亞洲市場營收9％，歐洲營收比重2％～3％。三能看好印尼的人均所得（GDP）超過3千美元及人口紅利，正與2～3家印尼當地廠商洽談代工，預計上半年正式在印尼已委託代工方式，生產三能不沾烤盤及工具類產品為主，未來終極目標是自行在印尼設廠，預期今年印尼市場營收從去年新台幣2千多萬元增加至4、5千萬元，帶動今年東南亞市場營收占比從去年9％增加至12％，未來達12％以上。

三能集團行銷中心總監張志豪表示，三能這次參加台北國際烘培暨設備展以新產品及品牌曝光為主，今年適逢兔年，推出兔子吐司模具，藉此帶動整體動物造型吐司模具銷售。三能每年吐司模具、烤盤及蛋糕模等烘培烤模類產品銷售營收占比36％，台灣有統一集團、全聯、85度C、大陸有百勝集團等工業客戶。這次參展營收目標為3百萬元。

台灣三能總經理張心怡、張志豪指出，三能目前工業客戶超過千家，今年營收成長動能來自持續開發增加工業客戶及經銷商，其中經銷商營收占比6～7成。今年1、2月開始恢復拜訪客戶，客戶表達對烘焙業未來有信心，今年也會鞏固及深化與經銷商合作模式。對於工業客戶，三能不只賣烘焙器具給工業客戶，也派員到工廠協助客戶降低成本，增加客戶的信賴度，預期第二、三季之後，烘焙器具需求增加。

張心怡及張志豪表示，三能這次參展也展出露營用的烤盤，今年下半年將推出燒烤、鍋碗瓢盤等露營炊具，以三能OUTDOOR品牌進軍兩岸露營炊具市場，計畫在台灣逐露天下等露營專賣店、線上電商販售。