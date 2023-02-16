田亞霍邀「樂天女孩」雅涵在MV裡飾演情侶。（大鵬傳播提供）

田亞霍2023開春添喜「好事成雙」，預計三月迎接二寶誕生的他睽違兩年在情人節發行新單曲〈被動學〉，藉新作回歸歌壇之餘，身兼奶爸、歌手、製作人更預告斜槓當起YouTuber多元發展，展現新氣象的他更期許自己音樂歌唱事業能像生小孩一樣「趕進度」，訂下新年目標「努力接案賺奶粉錢」。

27歲的田亞霍結婚三年人生大超車趕進度，前年才喜獲麟兒大寶「噗噗」出生的他，去年驚喜宣佈老婆懷上二寶，也因此讓原定去年底發新歌的計畫再延後；趁著老婆三月臨盆前夕推出新單曲〈被動學〉，背負「奶爸歌手」宿命的他打趣說自己寫歌過程常常是「一手奶瓶、一手寫曲」，趁著育兒「值大夜班」的時間找靈感寫歌，他苦笑說：「小朋友都起得早，常常趁是半夜寫完歌後，早上再帶兒子去公園玩。一開始很難習慣，說不累是騙人的， 但陪兒子長大的過程，每天都覺得很幸福。」寵妻魔人的他擔心懷孕的老婆睡不飽，寧願犧牲睡眠也不讓老婆辛苦。

新歌〈被動學〉講述愛情中「被動」與「習慣」得高分的資優生，忘了「保鮮」維持熱度而最後讓情感逝去卻不自知的悲傷心境，對照自身婚姻甜蜜的現況，主要負責寫曲的田亞霍坦言自己看了歌詞很有共鳴，體會到「習慣是愛情的殺手」的他透露自己與老婆保持婚姻「鮮度」的方式就是「培養共同興趣」，「尊重、信任、體諒」更是維持婚姻不二法門，田亞霍說：「雖然我也是一個會容易『習慣』的人，但不會覺得對方的付出是理所當然，也會培養共同嗜好，一起打德州撲克、看電影跟動漫，增進互動感。」

儘管在MV中同樣飾演習慣「被動」的男主角不愛出門也不會主動維持情感導致失去女主角而分手，但實際上田亞霍在婚姻中卻是推廣「主動學」，平常會安排家庭日的他都會定期規劃全家人一起出遊，「先前已經帶過噗噗一起出遊，之後如果二寶出生，打算一家四口一起出國玩！」田亞霍〈被動學〉MV配對人氣「樂天女孩」雅涵演情侶，兩人談情說愛拍另類床戲坦蕩蕩，原來田亞霍老婆全知情，更笑說：「期待看成品！」

這次MV女主角特別力邀IG擁70萬粉絲的人氣樂天女孩 張雅涵跨刀，兩人年紀相仿加上外型速配，在劇中扮情侶特別有化學火花，不僅甜蜜餵食，更同躺一床深情對望，儘管是「普級另類床戲」，兩人默契十足的演出讓這齣MV更顯戲劇張力！說起彼此認識的淵源，原來早就認識的兩人除了先前在音樂上有合作外，張雅涵與田亞霍老婆更是彼此熟識的朋友，也無怪田亞霍能放心演出深情對手戲，更笑說：「老婆很期待成品，更約好一起看MV首映。」