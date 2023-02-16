64歲「向太」陳嵐與向華強1980年結婚，去年結婚滿42年，將迎來第43年，最近陳嵐在抖音曬出老公送她的霸氣定情禮，是一只罕見水滴形狀的鑽石項鍊，向太更透露，自己看上時市場傳聞價格要1.5億港幣（約5.7億台幣），最後加上佣金她只花了8千多萬港幣買到，並以非常輕鬆的口吻說「才8千多萬」，引來網友驚訝笑說有錢人的世界果真難以想像。

身家上億的向華強2013年在拍賣會上花了8611萬港幣（約3.3億台幣）買下巨型水滴狀鑽石給愛妻，近日西洋情人節時，向太在抖音上揭密這份定情物的真實樣貌，她表示這顆鑽戒是全世界最完美的一顆鑽石，是向華強送她的禮物，可能拍賣時，拍賣官敲槌得太早，才讓她用便宜市價許多的價格買入。

陳嵐曬出老公送她的定情物。（圖／翻攝自向太陳嵐抖音）

向太說，拿到鑽戒後拍賣公司告知她有替這顆鑽戒命名的權力，並稱她是第一個有命名鑽石權力的大陸人，向太回憶當時她認為身為中國人很驕傲，便決定稱呼這顆鑽石為「中國之星」，「The Star of China」，向太更不忘對著鏡頭放閃，感謝坐在一旁的老公買了鑽石送她。

陳嵐分享中國之星的價格。（圖／翻攝自向太陳嵐抖音）

此時向華強開口：「向太喜歡就可以了」，並強調太太當年跟他從無到有開始打拚，房子裡連花也沒有，想說有天有能力一定要給太太最好的東西，而鑽石婚是指結婚60周年，這顆鑽石也是期望兩人可以繼續甜蜜，還有10多年就可以達標「鑽石婚」，最後兩人在鏡頭前牽手，大秀恩愛，網友回應：「跟我家吊燈上那一排的很像」、「這麼有錢了還直播帶貨」、「才8千萬？」、「鑽石不是不保值嗎」。