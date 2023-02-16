劉文正爆烏龍死訊！ 夏玉順曝發布假訊息原因 @chinatimesent

一代巨星、男神始祖劉文正淡出螢光幕30多年，昨（15）日前經紀人夏玉順出面指出他因心肌梗塞離世，震驚各界，讓粉絲們難過不已，更引起各大媒體競相大幅報導。未料夏玉順今天上午卻突逆轉改口表示「劉文正還在世」，只是不願再露面。對此，知名律師劉韋廷表示，夏玉順明知劉文正的死訊是假的，卻刻意公布給媒體周知，導致媒體陷於錯誤報導，若造成媒體商譽及公信力受損，可提告民事損害賠償求償。

劉文正過去叱吒演藝圈多年，曾蟬聯3座金鐘獎最佳男歌星獎，1991年他結束飛鷹唱片，移居美國定居，從此消失在螢光幕前，多年來外界也從未親眼目睹過劉文正本人，更讓劉文正近況成為大眾追蹤的焦點，昨（15）日夏玉順受訪時拋震撼彈稱劉文正去年70歲生日前病逝，並已經求證家人。

未料，另有媒體報導，過去和劉文正同為新加坡飛鷹唱片老闆的一名當地媒體人否認此事，並稱前一天才跟劉文正通話，夏玉順當時表示：「我是希望他真的活，我替他高興，我怎麼會發假消息呢」，並稱莫名其妙，人真的走了，更罵對方就是個小混混，愛唱反調。

對於劉文正的死訊，夏玉順今日態度大轉承認沒說真話，表示因有人開價20億請劉文正復出，才決定對外稱他過世，夏玉順更澄清，他之前也是聽別人流傳劉文正的死訊，結果是一場烏龍誤會，隨後劉文正有跟夏玉順聯繫上，劉文正希望他不要欺騙大眾，因此他今才改口解釋劉文正假死訊一事。

對此，律師劉韋廷表示，若是夏玉順在劉文正授意下，明知劉文正的死訊是假的，卻刻意公布給媒體周知，導致媒體陷於錯誤報導。媒體本身若認為該則被造假的報導遭受讀者質疑，導致媒體本身商譽及公信力受損，即可能成立商譽損失，因此可以對夏玉順或劉文正提起民事損害賠償告訴。