直播》確診免隔離何時上路？指揮中心最新說明

中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增1萬6477例新冠本土個案及270例境外移入；另確診個案中新增61例死亡。。指揮中心疫情監測組長周志浩表示，今日個案較上周同期下降19.9％，這也是連續第13天新增病例數較上周下降，預期會持續以此趨勢發展。

指揮中心表示，今日新增之16,477例本土病例，為7,325例男性、9,145例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,117例)，桃園市(2,059例)，高雄市(1,987例)，臺中市(1,910例)，臺北市(1,440例)，臺南市(1,421例)，彰化縣(794例)，新竹縣(476例)，屏東縣(427例)，新竹市(387例)，雲林縣(384例)，宜蘭縣(366例)，苗栗縣(337例)，基隆市(303例)，南投縣(269例)，嘉義縣(249例)，花蓮縣(204例)，嘉義市(136例)，臺東縣(113例)，金門縣(49例)，澎湖縣(36例)，連江縣(13例)。

今天新增210例中重症個案，以及61例死亡個案。指揮中心表示，死亡個案年齡介於50歲到90歲以上，其中58人有癌症等重大疾病或慢性病史，35人未打滿3劑疫苗。2022年以來，國內累計979萬4761例本土個案，中重症以上個案佔4萬6369例，其中1萬6460名死亡，致死率為0.17％。

指揮中心說明，今日新增270例境外移入個案中，為106例男性、164例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月16日至2月14日。