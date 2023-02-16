有的人天生就魅力無限，總是能吸引到大量的桃花上門，讓人非常羨慕，但除了外表，肚子裡是否有墨水也相對重要，《摘星工廠》運勢專欄指出，天秤座、雙魚座、射手座因個人魅力總能讓人產生好感，而不知不覺就喜歡上他們。

▍天秤座

天秤座若不是天生麗質，就是懂得讓自己變好看，好看的人總是容易被注意到，況且行事優雅，笑容可鞠的他們，容易讓人產生好感，如手腕圓融又長得好看，就更容易吸引到桃花。

▍雙魚座

雙魚座的魅力在於善體人意及「可人」的氣質，這裡的可人不是一般的可愛，而是讓人看了就覺得他們和藹可親，就算是長得一副兇狠的樣子，稍微接觸一陣子感受就會翻轉，雙魚座對人細心貼心，因此容易吸引到桃花。

▍射手座

射手座樂觀開朗、好動活潑，身上有讓人忽視不了的「精神」，就像溫暖的光，彷彿看了就擁有好心情，身旁的人會不由自主地被吸引，覺得和他們在一起就是晴天，每一天都活力四射，忍不住喜歡上他們。