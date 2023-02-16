零碳已是全球共同努力的目標，台灣政府亦於今年發布台灣2050淨零排放路徑之十二項關鍵戰略行動計畫，將整合跨部會資源，邁向零碳未來。「台灣國際智慧能源周」去年展覽參觀業者突破1.9萬人，連年刷新參觀紀錄，隨著各國邊境解封，國際商展交流復甦之際，今年可預期展覽規模及參觀人數再次成長。

該五展於2022年共有12國國際企業參展，更吸引英國、德國、比利時、丹麥、瑞典、芬蘭等六國國家館進駐展示，其中包括英國在台辦事處與台灣氫能與燃料電池夥伴聯盟組成「台英氫能館」、比利時離岸風電產業聯盟(Belgian Offshore Cluster)首次組團來台展出，為展中亮點，總攤位數再創新高達1000個攤位，規模成長超過40%，顯見再生能源及淨零永續業者在政府政策及產業趨勢下動能。

第一箭「台灣國際淨零永續展」助力企業尋零碳轉型解方，政府推動淨零排放的重要產業項目涵蓋太陽光電、風電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能，以及節能戰略，2023年總預算達新台幣445億元，至2030年預算近新台幣9千億元，預計帶動民間4兆元以上的投資，創造5.9兆產值。

去年新成立「台灣國際淨零永續展(Net-Zero Taiwan)」聚焦循環經濟、減碳與負碳技術、節能創新解決方案、綠色金融、綠電採購等元素，加大產業深度及廣度，融入企業及城市治理、生活應用及創新科技等面向，並新增兩項主題館，「國營淨零館」以國營企業領頭展示能源結構轉型、脫碳化、能源智慧應用；而「淨零國家館」將邀請海內外落實淨零永續政策有成之城市與國家展出淨零成果，並於展期間舉辦淨零城市首長高峰會，擴大跨國地域交流；另一新展區為「永續金融館」，則協助業者洽商綠色金融，指引企業邁向零碳轉型，建構永續金融生態系。

第二箭「台灣國際多元創能展」布局多元去碳電力，台灣2050淨零排放路徑中，氫能列為戰略發展重點，運用於零碳製程原料、運輸與發電無碳燃料等面向，而除了布建氫能來源與規畫基礎設施，同時也將扶植具本土優勢的前瞻能源，如地熱、海洋能及生質能，台灣雨量豐沛，地形屬於山高水急，若伴隨良好的基礎建設，水力能源有望成為台灣的第三大再生能源來源。

三箭齊發，太陽光電、風力能源及智慧儲能應用串接綠能供應鏈，太陽光電及風電已是台灣重要的綠電來源，根據主計總處統計，2022年11月底我國再生能源裝置容量已達13.6GW，年增22.1%，未來透過結合數位化與智慧化電力系統及儲能設備，預計可大幅提高供電平衡及系統韌性。智慧能源周下的「台灣國際太陽光電展」、「台灣國際風力能源展」及「台灣國際智慧儲能應用展」已聚集多家再生能源產業上下游指標供應鏈企業，將透過整合、交流，建立跨國、跨領域採購商業媒合關係，加速能源轉型發展。