東台董事長嚴瑞雄表示，東台以專用機起家，伴隨著人類科技及醫療的發展趨勢，科技輔助醫療照護已是新的產業模式，此次與奇美醫學中心的合作，除了讓護理創意能被更多人看到，更以簡化醫護人員負擔、優化照護能量、減少人為錯誤。

東台經理黃偉棋指出，全方位導管零點偵測儀」的組合式固定模板為磁吸式水平儀搭配金屬模板，並以環保材質設計而成，不只著重於精準照顧的健康面向，同時兼顧「經濟」、「社會」、「環境」三大面向，有效的醫療處置減少健保成本，也改善照護品質。

這項創新發明在3個加護病房展開試用，近9成的護理師認為「全方位導管零點偵測儀」可以達到精確測量、降低操作誤差，臨床運用成效頗受好評，不僅提供病人更好的精準照護，同時可補足臨床設備缺乏的問題；此項裝置容易操作，近8成的護理師反映縮短了調整零點位置的時間。

該產品更於2022年12月參加2022「護理的力量Power in Nursing」國際護理創意獎競賽中，分別獲社群媒體影響力入圍獎、銅獎及現場最佳人氣獎等3大獎項，並取得新型專利。

奇美醫學中心院長林宏榮表示，今年起奇美醫學中心與東台將進一步針對骨關節鏡手術器材開發及血管內治療模擬進行合作開發，布局新創醫材。