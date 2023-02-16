台電近日公布去年夏月全國22縣市節電績優名單，嘉義縣民雄鄉再度蟬聯嘉義縣節電王，今台電嘉義區營業處副處長顏國俊代表台電頒獎給民雄鄉長林于玲，肯定公所推廣節電的用心，以及民眾自發性省電的努力。

顏國俊說，台電公布「全國22縣市節電績優名單」，民雄鄉在競賽期間共節電314萬餘度，參加用戶約9.8萬戶次，平均每戶次每期節電31.8度，居嘉義縣第一，節電成效占比高達18％，而這也是民雄鄉第3年名列績優行政區。

林于玲表示，平時公所就持續汰換路燈照明為LED燈具，落實公所建物用電管理，並透過宣導家戶力行節電，教導民眾日常生活中包含冷氣、電燈等各家電節約能源方法，鼓勵民眾自動落實節能減碳習慣。

顏國俊進一步表示，隨著再生能源逐漸併網導致用電尖離峰型態改變，過去電力系統尖載時間已從中午過後逐漸挪移至下午4點到晚上10點，稱為「夜尖峰」，因此，一方面為持續確保穩定供電，同時致力於需求面管理，台電將用戶配合減少用電所節省的成本，回饋用戶，除提升電力使用效率，電業也獲得調節電力供需，期盼與用戶在夜尖峰時段攜手共同減少電能消耗，達到多贏。

台電嘉義區處指出，「台灣電力APP」，可透過軟體線上申辦台電各項服務，其中用電管理功能可進一步查詢歷史帳單與用電圖表，比較用電差異，已安裝智慧電表的用戶，還可以即時掌握用電情形，提早進行用電管理，節省用電開銷。