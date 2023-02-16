蔡英文總統明年將卸任，傳出規畫訪美。國民黨國際部主任黃介正今天受訪表示，去年暑假就聽說蔡要訪美，以過往來看，總統卸任前都會安排去邦交國訪問，無可厚非，至於美方接待規格，美方基本線很清楚，就是美國國家利益。

黃介正說，美國較喜歡讓對台美共同利益有貢獻者任期內訪美，通常也不會阻擋，彼此信任度夠還會放寬一點，包含國旗出不出現、訪美可出席場域都可以討論，像前總統馬英九卸任前，也有回哈佛母校演講。

黃介正表示，訪問美國要尊重主人安排，台灣沒有橫材入灶的本錢，但基本上美國對蔡英文總統任內對台美關係表現滿意，經過美國待遇可預期不會太差，但會不會突破過去規格，那就是美方要拿捏的事情。

黃介正說，以前台美默契是我國4大天王（正副總統、正副閣揆）與外交部長不能訪美，國防部長訪美不能到華盛頓周邊50英哩範圍內，台灣旅行法規定後彈性變大，但到目前為止也沒什麼特別突破，規格仍要以當時美國國家利益來看。