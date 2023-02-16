去年遭控家暴的白襪先發投手克萊文傑（Mike Clevinger），先前已透過律師聲明反駁這些指控，大聯盟目前已著手進行調查，由於沒有任何刑事指控，而克萊文傑仍被允許出席昨（15）天的投、捕手報到日，對於是否捲入家暴事件，克萊文傑再次否認自己有任何不當的行為。

今年1月克萊文傑孩子的生母Olivia Finestead向美媒《The Athletic》透露，從去年6月開始就陸續遭到施暴，聲稱克萊文傑不僅有搧她耳光、掐脖子等惡劣行徑，甚至還對自己10個月大的女兒吐菸草，Finestead也指出她已告知大聯盟，以供調查克萊文傑的家暴行為。

接受記者採訪，克萊文傑顯得非常輕鬆，信誓旦旦表示自己從未傷害過Finestead及自己的孩子，「我必須在春訓第一天坐在這邊澄清，搞得像是個大壞人一樣，這對我是毀滅性的指控，但我樂意迎接挑戰，很期待事實到來的那一天。」

白襪官方發表聲明，球團與克萊文傑簽約時，並未知悉關於他的家暴指控，並提到在大聯盟調查結束前，不會對於此事發表評論。但倘若指控屬實，有機會挑戰白襪第5號先發的克萊文傑將面臨來自聯盟的處分，球隊則必須得找人填補他的空缺。

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