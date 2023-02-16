效力西武獅隊的台灣好手吳念庭16日首度加入中華隊集訓，首次穿上中華隊戰袍就是最高層級的世界棒球經典賽，他也直呼新鮮且興奮，他也感謝教練團肯定，想為中華隊貢獻，爸爸吳復連也鼓勵他盡量去打，若有不懂的地方就去問教練陳江和。

吳念庭結束日職第一階段春訓後返台，他也是旅日組中最早加入中華隊集訓的球員，他表示，之前已經休息2天了，不想休太久讓身體感覺跑掉，決定早點加入中華隊訓練。

這次是吳念庭生涯首次披上國家隊戰袍，他笑說，小時候都是穿爸爸的中華隊衣服，「但那個穿起來就不是我的東西的感覺，現在靠自己努力真的穿上這件球衣，覺得新鮮且興奮。」

首次當選國手就是經典賽，吳念庭以不要受傷為原則，盡力去表現，希望中華隊能夠晉級、打回東京，他透露，爸爸吳復連只叫他盡力去打，若有不懂的就去問陳江和。

今天與味全龍的自辦熱身賽吳念庭還不會出賽，他表示，今天先讓身體動一動，讓身體回復一下，之後會再跟總教練林岳平討論何時出賽，「今天有先到牛棚站一下，看一下感覺。」

原本今年成為隊友的張奕也要一起拚戰經典賽，無奈在春訓時右肩發炎只能退賽，吳念庭坦言可惜，不過也會帶著他的精神一起拚戰，首日加入中華隊練球，他感覺很開心，「以往都是自己在日本打球，中華隊的大家氣氛都很好。」