缺蛋現象已持續1年，日前雞蛋每台斤調漲2元，批發價回到歷史高點的52元，根據農委會統計，本周無論是產蛋雞數或日生產量都較上周減少許多。行政院副院長鄭文燦指示，雞蛋必須達到買得到、價格合理、自給自足3大目標，大眾物資營業稅減免也將在3月底後展延實施。

行政院副院長鄭文燦與農委會主委陳吉仲今(16)日於全聯超市和蛋行視察雞蛋銷售情形，鄭文燦表示，目前雞蛋批發價每台斤52元，但今年1月美國及日本雞蛋零售價格為每顆7.3元及5.77元，我國今年1月雞蛋為每顆5.28元。

鄭文燦指出，原訂黃豆、小麥、玉米的進口營業稅減免措施是實施到今年3月底，院長陳建仁已指示自己來召開物價匯報，會把營業稅減免往後繼續實施，一方面降低蛋雞場營運成本，也讓農民有生產意願。

鄭文燦表示，加工蛋占市場總和約12%到18%，現在正協調加工業者的用蛋，讓民生雞蛋能多一點，種雞供應也要再增加，只要也要再增加消費者的價格採購合理，市場機制下業者也能得到合理利潤，雙方就能夠兼顧。

陳吉仲說，加工12-18%當中有5％用來調度，5000箱的數量大約就有100萬顆，雞蛋一定要自給自足，因為進口蛋更貴，也要把禽流感的影響控制到最低，加上禽舍的更新，也更能對抗極端氣候，希望營業稅可以繼續減免，飼料價格減少農民負擔就會降低。

陳吉仲說，等老雞換羽和新的中雞補上後，預估2月底到3月上旬雞蛋產能會恢復。然而去年3月陳吉仲已保證3月上旬供應將回穩，民眾痛批1年前的新聞放到今日仍然適用，陳吉仲的任何承諾都無法改變缺蛋的現況。