內政部16日公布中低薪房貸補貼，台北市核貸金額為850萬元、其他縣市為700萬元，內政部長林右昌說，核貸比例是以市場慣例的7成為基準，而申請資格中有特別限定自用住宅，還有所得、購屋價格的條件，設計上會排除房東、購買高價屋的人，不會鼓勵到未來要買房子的人，更沒有所謂「用稅收幫民眾買房」的問題。

內政部規畫，中產以下自用住宅貸款戶支持方案，是針對2021年家戶所得合計於120萬元以內，僅有1間自用住宅，台北市核貸金額設定在850萬，房屋總價須在1200萬以內，其他縣市核貸金額為700萬，總價約1000萬，每戶定額支持3萬元。

外界關心補貼是否會補助到房東，產生公平性問題，林右昌表示，核貸比例是以市場慣例的七成為基準，而此政策不會補到房東，因有家戶所得限制和房屋總價限制，也必須是自用住宅。設計上會排除房東、購買高價屋的人，不會鼓勵到未來要買房子的人，更沒有所謂「用稅收幫民眾買房」的問題。

對於民眾抱怨雙北房價高，但房屋總價限制金額偏低，可能只能買到偏遠或條件較差的房子，林右昌說，房貸補貼的政策目標在於支持、照顧中低薪的房貸族，「買在哪裡可能不是重點」。

林右昌說，內政部是以整個住宅的房價還有所得中位數推估，能照顧到真正需要幫助的人，也不會補貼到房價買得很高的人，否則社會會有疑慮。這是大家非常重視的公平性、正義性的課題，定在這樣的範圍內，就是針對中產以下的民眾做條件設定。

至於家戶所得120萬以下如何訂出，林右昌說，還是要思考到大家的認知，也就是所得太高的話，政策上還是要取得平衡，因此切在120萬家戶所得以下。