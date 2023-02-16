中興大學後醫系學生16日上午一同參觀實驗室，後醫系一年級林姓學生及張姓學生都表示，相信大體解剖學實驗室能對未來的學習能有很大的幫助。（潘虹恩攝）

中榮16日上午舉辦大體解剖學實驗室揭牌儀式，特別邀請中興大學第1位簽屬大體捐贈母校的校友、土木系第2屆校友黃大河（中）共同見證。（潘虹恩攝）

國立中興大學自去年成立學士後醫學系，招收公費生前進偏鄉服務，台中榮總作為其中相當重要的教學醫院，積極提供空間、協助籌措經費興建大體解剖室，16日上午舉辦大體解剖學實驗室揭牌儀式，盼未來為中興大學後醫學系學生提供優良學習環境。

中榮院長陳適安說，解剖學訓練對未來從事醫療工作，無論內外科的醫師都是非常重要的一環，中榮和中興大學合作，積極培養醫療人才，同時打造世界級高規格大體解剖實驗室，希望能提供醫學生的很好的訓練場域，也提供醫院外科部門住院醫師進行大體臨床模擬手術教學訓練場地，中榮很榮幸能為中部地區醫療再盡一份力量。

中興大學校長薛富盛說明，新建的大體解剖室明亮寬敞，能維持負壓狀態，且配有空調系統與甲醛濃度24小時監控系統，可讓教室內甲醛濃度遠低於環保規定標準，提供安全、智能化操控的學習環境。由於傳統大體的防腐灌流與浸泡約需1年，此次特別購置全自動急速大體防腐處理設備，可將處理時間縮短為1個月內，並大量減少福馬林使用，降低對環境造成負擔。

中興大學醫學院院長陳健尉補充，此次也購置數位化虛擬解剖台，讓學生除了能在大體解剖課程中實際操刀外，也經由數位3D醫學影像方式多方面的學習人體各區域的肌肉、神經與血管等複雜結構。

中榮16日上午舉辦大體解剖學實驗室揭牌儀式，特別邀請中興大學第1位簽屬大體捐贈母校的校友、土木系第2屆校友黃大河共同見證。他表示，十分樂見母校成立醫學院，但推動醫學教育需歷經千辛萬苦，因此他簽署大體捐贈同意書，希望表達他對母校推動醫學教育毫無保留的支持，以及對醫學界的敬意。

中興大學後醫系學生16日上午一同參觀實驗室，現場學生們驚呼連連。後醫系一年級林姓學生及張姓學生都表示，大體解剖是醫學系最基礎、重要的環節，看到現場各種設備、相關器具都感到很驚奇、新鮮，相信對未來的學習能有很大的幫助。