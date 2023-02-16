行政院會今(16)日通過內政部提出「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」草案，針對僅有1筆自用住宅貸款、家戶所得合計新台幣120萬元以下，且原始核貸金額台北市850萬元以下者，其他縣市700萬元以下，一次撥付3萬元。就台灣房屋觀察聯徵中心2022年前三季資料，若要符合房貸和年收2門檻，六都中僅桃園、台南、高雄房貸族受惠較大。

內政部指出，該方案針對一定年收入以下，原始貸款總額一定金額以下的中低薪房貸族，對象是已有貸款的人，而非未來要買房子的人。在資格條件上，包括僅有1筆自用性質購置住宅貸款、名下持有房屋1戶以內，其中排富條款要符合，2021年家戶所得合計於120萬元以內，原始核貸金額台北市為850萬元（總價約1200萬元）以下，其他縣市700萬元（總價約1000萬元）以下。粗估將有40萬戶受惠，申請資格資格基準日為今年2月28日，民眾申請核定後一次撥付，撥付金額為每戶3萬元。

受限於房貸和年收雙門檻，要拿到補助恐不容易。聯徵中心資料顯示，年收120萬以下房貸族中，台北市平均房屋鑑估值逼近2千萬，背負貸款約1330萬。此外，台中、新北年收120萬以下的房貸族，背負貸款分別約743萬以及約901萬，恐怕也要被排除在外。六都當中，僅桃園、台南、高雄房貸族較能受惠。

據《經濟日報》報導，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐認為，台北市以及新北市受限於雙門檻，受惠人數較少，恐有多數房貸族看得到卻吃不到。