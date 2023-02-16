據估計，國人約有3成人有脂肪肝，脂肪肝會惡化為脂肪肝炎，進而導致肝硬化、甚至肝癌，但初期的脂肪肝是可逆轉的，營養師分享4種食物可幫助肝臟排毒，進而改善脂肪肝問題，例如十字花科蔬菜、含硫食物、Omega3脂肪酸與補充水分。

脂肪肝是指肝臟細胞內有過多脂肪，定義為肝臟的含脂肪量超過5%就屬脂肪肝，營養師何沂霖在其臉書專頁表示，脂肪肝會降低肝臟解毒代謝功能，導致身體其他狀況產生，因此改善、甚至逆轉脂肪肝相當重要。而脂肪肝的形成原因眾多，若是因針對體重過重、代謝症候群及飲食造成脂肪肝，可藉由飲食調整，來逆轉脂肪肝，她建議，可多吃4類可幫助肝臟解毒、進而改善脂肪肝的食物。

4類保肝食物(製圖/陳友齡)

1. 十字花科蔬菜：花椰菜、高麗菜、白蘿蔔等蔬菜含有蘿蔔硫素，可幫助肝臟解毒。

2. 含硫食物：硫可激活肝臟毒的解毒功能。大蒜、洋蔥含有硫化物質。另外大蒜中的大蒜素也可提高肝臟排毒能力。

3. Omega-3脂肪酸：Omega-3脂肪酸屬於人體必需氨基酸，且可降低身體的發炎反應，可選擇酪梨、核桃、鮭魚、鯖魚等食物。

4. 水分：身體代謝需要水分，因此足夠的水分有助肝臟代謝功能。