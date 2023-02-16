基隆市議會民進黨黨團總召鄭文婷（前排中）表示，謝市長應實踐政見履行承諾，不要「講是歸畚箕 做無一湯匙」。（徐佑昇攝）

基隆市議會民進黨黨團副總召張顥瀚表示，謝市長臉書就是說染疫市民發放1萬元，應該親自召開記者會說明清楚。（徐佑昇攝）

基隆市長謝國樑針對市民染疫慰問金政見於16日說明將針對低收入戶及中低收入戶進行發放，基隆市議會民進黨黨團針對此說明隨後召開記者會，批評謝政見跳票，應確實實踐其承諾的染疫市民1萬元政見，不要縮水。

基隆市議會民進黨黨團總召鄭文婷說，當謝市長還是一個平民百姓的時候，批評中央政府沒有同理心，自己提出了市民染疫就有1萬元慰問金的政見，而現在勝選了，就應該要落實當初的政見承諾。

民進黨黨團副總召張顥瀚表示，對於其他議題，謝市長往往都親上火線回應，但是像這種重大政見相關的，卻只請發言人來說明，應該要親自出來說清楚講明白，張並拿出先前謝國樑的臉書貼文截圖佐證，強調不應讓政見縮水。

市議員張之豪補充，謝市長的政見就是染疫者可以拿1萬元，這是自己承諾的政見，並沒有任何人要求。相信這個承諾去投票給謝市長的選民，要求他落實的時候，就應該要去實現，而不是增加其他但書與條件，這樣的做法就叫做跳票。

最後鄭文婷呼籲，優先發放弱勢族群慰問金是一件好事，但不要以此消費弱勢族群。而滾動式調整的說法，早在去年五月的時候，中央政策就有調整為與病毒共存，不是到現在才改，不能再用這個當作理由來迴避責任。政治很簡單，說到做到就好，希望謝市長可以實踐他的承諾，不要「講是歸畚箕 做無一湯匙」。