新北市推廣國小至高中程式教育，配合「三語教學」帶領孩子學習AI智能科技，教育局與社會團體合作舉辦「AI小創客」課程，今（16）日在板橋大觀國中舉行成果發表會，14所學校師生展示結合AI程式設計與學校特色的作品，相互交流觀摩成果，為新北市培育更多AI人才。

教育局指出，程式概念結合遊戲和外國語言，以中文、英語及程式語言三管齊下，本次「AI小創客」課程由台北北區扶輪社參與全球獎助金計畫，找來新竹汯鉅科技公司攜手規畫，共有20所國中小學、超過900名師生共同參與，透過專題引導孩子將科技、藝術融入在生活情境中，大膽用創意解決問題。

隨演算法佔據人類日常生活，讓我們得以透過機器執行任務，雙手甚至不做任何事也能完成。教育局長張明文親自到現場勉勵參與計畫的師生，他說新北市的教育環境恰好是台灣的縮影，全球獎助金是長遠推動重點教育政策下良好的契機，幫助師資培訓、課程數位科技的邁進，啟發學生的運算思維、創意實作和團隊學習能力，讓新北更多的學校培育未來AI人才，提升新世代數位人才的競爭力。

參與同學認為，用放學時間或午休學習程式語言非常好玩，解決無聊、不想睡午覺的問題。安溪國中同學涂丹宥和組員用城市積木下指令，專為3到10歲的小朋友打造一款會讓人上癮的「打地鼠」遊戲，讓其他同學玩得不亦樂乎。

張明文說，新北市有山有海、有都市、有偏鄉，非常適合落實社區結合，目前該市擁有全國最多的據點，包括3所程式語言體驗中心及11所科技體驗中心，持續用教育局力量整合學校資源，期盼明年將「AI小創客」課程落實到100所中小學。