行政院會今天拍板內政部所提房貸和房租補助方案。對此，總統府表示，蔡英文總統相當重視及關切住宅政策，自上任以來政府已推動多項措施，也希望行政院長陳建仁能帶領各部會運用疫後特別條例，規畫包含房貸補貼等方案，來減輕民眾生活負擔。

行政院今天召開院會討論《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果施政規劃》，行政院長陳建仁表示，為減輕疫情及升息壓力對中產家庭衝擊，若只持有1戶自用住宅、核貸一定金額以下者、家戶所得120萬元以內，可獲一次3萬元支持；至於租金補貼部分，18歲以上學生租屋族也可申請。

對此，總統府發言人林聿禪表示，蔡英文總統相當重視及關切住宅政策，自上任以來政府透過多元的政策措施，如興建社會住宅、擴大租金補貼、推動《平均地權條例》、獎勵危老屋改建等，以減輕民眾居住負擔，提升優質的居住環境，持續落實居住正義。

她說，為因應疫情後全球經濟情勢對國內社會的衝擊，以及升息的壓力，蔡英文總統也希望陳建仁院長能帶領各部會運用疫後特別條例，規畫包含房貸補貼等方案，來減輕民眾生活負擔。