美國眾議院議長麥卡錫今年是否訪台，仍未明朗。國民黨國際部主任黃介正今受訪表示，經他了解，麥卡錫議長辦公室、共和黨幕僚、外交委員會成員，都說麥卡錫一定會訪台，甚至民主黨議員辦公室也不認為麥卡錫不能來台。

但黃介正說，美方也明白說，麥卡錫上任沒多久，多數黨辦公室要調整，委員會成員也要協商，這都需要時間，麥卡錫今年想訪台是確定的，但還沒有時間表。

至於國民黨立場，黃介正表示，美國眾議院代表人民，就是美國人民最高代表機構，眾議院議長代表要來訪台展現善意與關切，國民黨沒有不歡迎的道理，不可能小鼻子、小眼睛，但做法上國民黨會有看法。

黃介正舉例，像去年美國眾議院前議長裴洛西，4月就說要訪台，因確診延到8月才到訪，4個月預警期，期間我方與美方是否坐下來談？包含解放軍反映，美方的應變措施等，不管來不來都要準備，去思考最高要做什麼，最低要守住什麼？

黃介正說，目前看來我方去年針對裴洛西來台，好像沒有任何可能的預警措施，但若是國民黨執政，老早就啟動，派一個籌備小組到美國先溝通可能的影響與必需因應措施。黃認為，民進黨不是說現在是台美關係最好的時候，「做給我看啊」。