一名51歲男子罹患糖尿病已10年，但對飲食控制及服用藥物很隨興，近期其糖化血色素從3月份的8.2%上升至12.2%才驚覺血糖的嚴重度，所以除了定期看內分泌、糖尿病門診外也尋求營養師的協助。

大里仁愛醫院營養治療科黃鈴燕營養師表示，台灣糖尿病人口約230萬，並以每年2.5萬人的速度增加，糖尿病盛行率已超過11%，飲食習慣是導致高血糖的主因。

黃鈴燕檢視該男子的飲食習慣，男子早餐吃飯糰、炒麵加大腸豬血湯或綜合湯，中餐吃自助餐便當，晚餐自煮是吃飯配肉或魚及蔬菜，並吃完所有的剩菜，晚餐後還吃洋芋片等零食或海綿蛋糕。

黃鈴燕建議，男子將早餐的飯糰、炒麵，調整為饅頭夾蛋，或包子配一杯無糖豆漿；中餐購買自助餐將飯量減少、增加蔬菜，並調整進食的順序，先吃菜再吃豆、蛋、魚、肉類，最後才吃米飯或麵食。

她表示，在調整飲食過程中易有飢餓感，建議水果不要飯後馬上吃，應將水果當點心吃，同時將飲料改成白開水。

經過2個多月的配合後，該男子的糖化血色素從12.2%降至6.8%，達到糖尿病控制的標準，體重也減少8.5公斤，令他振奮不已，希望日後糖化血色素能達到6.5%。