從台灣鋪設到馬祖兩條海底電纜，近期均遭行經附近海域船隻扯斷，造成馬祖全島近一周全面斷訊，猶如孤島。國民黨團今召開記者會，嚴正指出通訊是民生基礎建設，兩條海底纜線同時斷線，這是非常嚴重的國安危機，同時也暴露馬祖的民生通訊與基礎設施相當脆弱，呼籲蔡政府趕快處理，不要讓馬祖變成孤島。

國民黨團書記長謝衣鳯指出，馬祖斷網將近一周，其中在2月2日從淡水到馬祖東引的「台馬二號」海底電纜斷線；2月8日桃園到馬祖的「台馬三號」海底電纜斷線，馬祖全島陷入沒有網路通訊的困境，全島目前僅靠微弱的微波備援服務支撐，主要的寬頻備援在白天都給了政府機關和金融單位，老百姓幾乎無法使用網路，嚴重影響島上居民的生活。

謝衣鳯強調，蔡總統曾說，在春暖花開之後，兩岸要恢復健康有序的交流、溝通，那麼，馬祖海底電纜遭到大陸船隻鈎斷，如此重大的民生問題，可否放在「兩岸健康有序交流」的清單之一呢？請蔡政府嚴正看待離外島居民，無論在通訊、醫療、交通等相關設備，都必須跟本島國民一樣，享受相同品質的待遇，呼籲行政院、交通部責成中華電信盡速搶修，馬祖軍民無法等到4月才有辦法維修海底電纜。

馬祖籍立委陳雪生指出，馬祖海底電纜斷線如斷箭，這是國安危機，馬祖島現有共有1萬3千多位居民，海底電纜斷線後，海纜修復船要等到4月才會抵達。他要問問蔡政府，難道馬祖是二等國民？尤其是馬祖高登、亮島上的駐軍，對通訊上的需求更為重要，國防部、國安會難道都不用出面協調解決嗎？

陳雪生質疑，行政院長陳建仁標榜是溫暖堅韌內閣，修復馬祖海底電纜居然要居民再等3個月？居民根本等不到3個月，光是斷訊一天全島居民都炸鍋了。他要求行政院負起責任，盡速解決馬祖海底電纜斷線危機。

總召曾銘宗表示，國民黨團具體要求蔡政府、陳院長，馬祖海底電纜斷訊是嚴重的國安問題，也是重大民生問題，請政府重視面對問題，提出中長期解決方案，確保國家安全，以及當地民眾生活基本權益，請蔡政府趕快處哩，不要讓馬祖民眾孤立無援，陷入孤島情況。