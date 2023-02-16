「2023春浪・山線」將於4月22、23日重返台中豪華露營秘境「森渼原」，融合多元音樂、森林草原、風格露營及悠閒市集四大亮點元素，在山林秘境中搭建四個戶外大自然舞台，打造全台最chill之療癒系音樂節，不僅集結伍佰 ＆ China Blue、TRASH、持修等高達數10組國內重磅卡司，更邀請洋溢律動感的City-POP質感系潮流樂團「Nulbarich」及首位在日本Oricon公信榜獲得冠軍的日本嘻哈饒舌天王「KREVA」來台演出，成為台灣今年最受矚目的指標性原創音樂節。

「2023 TOYOTA 一車一樹 春浪山線．台中」近日公布重磅台日卡司，由搖滾教父伍佰＆China Blue領銜演出，才剛完成《成功之路》搖滾歌劇的伍佰＆China Blue近來人氣高漲，前年更曾在「2021春浪音樂節．海線」嗨翻白沙灣，身為深受全年齡階層粉絲喜愛的台式搖滾教父，再登春浪舞台勢必讓森渼原陷入瘋狂，粉絲將可在千坪綠地一邊享受微風，一邊大聲唱出自己對經典神曲的回憶與感動。

隨著國境解封，「2023 TOYOTA 一車一樹 春浪山線．台中」特別與2022年成立的亞洲跨國文化藝術交流計畫「AREA DIP」合作，邀請當今日本潮團Nulbarich與日本饒舌天王KREVA來台獻唱，曲風多元並充滿搖擺律動的City-POP質感系樂團Nulbarich在台灣亦有眾多粉絲，繼2019年於台北舉辦專場後再度來台，且近年City-POP風格快速飆升成為全球樂迷熱愛的聆聽曲風之一，預計將掀搶票熱潮；KREVA身為日本饒舌圈的重量級前輩，前次來台演出已是2012年，此次將是睽違逾10年再度前來開唱，嘻哈迷千萬不容錯過。