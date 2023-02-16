劉文正爆烏龍死訊！ 夏玉順曝發布假訊息原因 @chinatimesent

一代巨星劉文正昨被前經紀人夏玉順證實已於去年11月因心肌梗塞離世，事隔一天夏玉順改口死訊是假，其實劉文正還活著，操弄死訊手法令各界錯愕。當年被劉文正一手捧紅的「飛鷹三姝」成員方文琳昨回訊本報記者一個「哭」字，並在臉書發文「無法置信」，但後來刪文，今聽到劉文正還好端端活著，方文琳表示：「他還在，身體健康，當然非常開心！」

方文琳說，「生老病死是每一個人必須面對，無論在與不在，或者還有沒有機會再見到劉大哥，他真的永遠在我心裡有著重要的位置。因為方文琳是他創造出來的。」至於是否昨天就知道死訊是假的？方文琳坦言覺得半信半疑，「因為以前夏哥會否認，但有覺得最好還是劉大哥家人出來說了才算」。

方文琳昨忙拍《鹽水大飯店》，收工後深夜發文，寫到「劉大哥一直低調著生活，為了培養我們三位才又再度出現螢光幕前，幾年下來陪著我們打下穩定的演藝生涯，然後又繼續過著他想要的人生。沒有劉大哥不會有方文琳這三個字，感念的心從來不曾因為時間停止過！生與死，都是你我必然經歷，在與不在，只要存在自己心裡就好」。

方文琳1985年從台視綜藝節目《綜藝金榜》歌唱比賽項目中連過10關脫穎而出後，之後被飛鷹唱片老闆、歌壇巨星劉文正簽入，1986年與裘海正、伊能靜合稱「飛鷹三姝」一起出道，發行《年輕的心》單曲，隔年4月方文琳推出個人專輯《不一樣的女孩》，一推出就大受歡迎，且純熟的歌唱技巧讓其獲得當年金嗓獎最受歡迎歌星獎。