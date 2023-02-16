美國消費者物價指數(CPI)是聯準會調息的指引，觸發股票市場與債券市場的敏感神經。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今日以「60秒神秘反彈」事件，債券市場日漸成熟，公債交易的基本環境，備受重視，既然同是證券交易法上的有價證券，公債是否亦應有內線交易、財報不實、內控機制、公司治理等原則的拘束

白宮發言人皮埃爾曾經表示，白宮不可能有人於早上8：30公布11月CPI前，洩漏通膨的數據，至於股市債市在發布前六十秒的震盪，「只是minor market movements」。

隨後又有前官員透露資料由BLS(統計局)送至白宮的嚴密控管流程，甚至在白宮內部「還在文件外包覆兩三層，走路時也很嚴肅，甚至面無表情(no facial expressions)」，避免外界錯誤解讀云云。

白宮如有人走漏CPI消息(數字超過預期)，在股市、債市牟利，雖只有60秒，可就是嚴肅的司法問題。美國CPI數據引發的「60秒神秘反彈」(60 seconds mystery rally)案件，之所以引人側目，在於CPI常是聯準會調息的指引，同時觸發股票市場及債券市場的敏感神經。

台灣《證券交易法》第6條規定所謂有價證券，「係指政府債券、公司股票、公司債券及經主管機關核准之其他有價證券」，採取獨步全球「有限列舉，概括授權」的立法方式。不論依《證交法》第157-1條第一項還是第二項，利用不對稱消息獲取利益，都只限於股票及公司債，至於公債則不在其內。想像當年草擬證交法內線交易條文時，一則對公務員尚有貪污治罪條例伺候，二則彼時利率僵化，債券市場又不成氣候，升息降息影響有限，CPI對貨幣政策也看不出關聯，內線交易的假想敵自然以股票為主。

目前我國號稱已邁入利率自由化時代，前些日子(2／6)又才更改CPI權數，國人飽受通貨膨脹之苦，此時應是重新審視證交法的良好時機，考慮公債交易有無內線交易的適用？至少應對CPI發布過程中，主計總處的內部控制、保密機制乃至稽核流程，考量資本市場的敏感性，是否比照美國做一檢討？

時至今日，債券市場日漸成熟，公債交易的基本環境，備受重視，既然同是證券交易法上的有價證券，公債是否亦應有內線交易、財報不實、內控機制、公司治理等原則的拘束？總統及周邊關係人也應學學老美盟友，簽個Non-Disclosure Agreement以確保清白？謝謝美國「60秒危機」提供一個省思的機會。