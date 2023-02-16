布局2024總統、立委大選，國民黨近日爭吵連連，除多人表態搶當「小雞」外，「母雞」人選也仍是未知數。前立委蔡正元今（16）日突稱，國民黨不是公共廁所，應該是政治上的家，「衰敗時，全家人不可對家當棄如敝屣，都應該挽起袖子」。

蔡正元今日以「公共廁所」為題在臉書發文，說國民黨不是公共廁所，不能在有需要的時候，衝進去撒一泡尿還嫌廁所臭，離開時更倒吐一口痰，但等到別人好不容易把廁所清潔乾淨時，自認為自己很大隻的人，又跑來硬要再尿一泡。

蔡正元強調，不論興旺或衰敗，國民黨都應該是政治上的家，「興旺時，當家的人不可自顧自己的碗筷；衰敗時，全家人不可對家當棄如敝屣，都應該挽起袖子，努力打拼，休戚與共」。

一篇意有所指的貼文，僅短短一小時就吸引超過1500人點讚及近200則留言，說「這麼自私的人已經不需要浪費時間去討論他了」、「這種自私自利的人不要也罷」、「認同自己的家，成功失敗都不遺棄，這是做人的基本道理」、「商人都很現實的，跟投機政客沒有兩樣」。