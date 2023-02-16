主要業務放在亞洲和中東的渣打銀行公布，2022年法定稅前獲利為43億美元，年增28%；相較之下，該行彙編的分析師預測為47.3億美元；但是高於2021年的33.5億美元。

渣打去年營收增加11%，為163億美元。

渣打宣布，一項新的10億美元股票回購計畫，將立即啟動。

總部位於英國的渣打銀行同時也上調財測，指出有形股本回報率(ROE)、一項重要的獲利率衡量指標，今年將達到10%，2024年會達到11%。

此前媒體傳出一連串收購的臆測報導。中東最大銀行第一阿布達比銀行傳出有意考慮收購渣打；該報導一度提振渣打股價。

該中東銀行則於上周闡明，確實曾考慮過收購的可能性，但目前沒有進行相關評估。

渣打業務表現喜憂參半，也顯示出執行長Bill Winters做了許多努力，才讓該行加足馬力。

渣打金融市場交易部門收入成長21%創紀錄；主要是通膨的加速和俄羅斯入侵烏克蘭，造成市場波動，機構投資人在2022年進行瘋狂的交易。

渣打資產管理業務則下跌17%，主要是富人客戶變得更加厭惡風險，以及新冠疫情管制措施，在中國限制了投資產品的面對面銷售機會。

由於不斷上升的不良貸款，渣打還計入了8.38億美元的貸款損失準備。

高通膨和主要市場的經濟放緩，降低了貸款人的還款能力。這些損失準備還包括了陷入困境的中國房地產市場，預計會出現的5.82億美元不良貸款。

在香港上市的渣打，周四股價暫時上升3.2%，報70港元。