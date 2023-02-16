大型電子權值股台積電(2330)今揮別巴菲特狠心狂砍陰霾，股價開高震盪，終場收漲0.57%、報在528元；聯電(2303)震盪維持盤上小漲，站上50元大關，終場收在50.1元、漲0.4%；聯發科(2454)亦震盪小漲，終場收漲0.14%、報在711元；鴻海(2317)股價上揚近1%，站回半年線。面板族群友達(409)、群創(3481)、彩晶(5115)在市場、外資圈多認為最壞情況已經過去下，分別大漲4%、3.8%。另外，台股今股王再度換人做，信驊(5274)大漲逾6%，撂倒大立光(3008)，再度登上股王。

被動元件族群今整體紅咚咚，凱美(2375)早盤後即攻上漲停鎖住，華新科(2492)最高也一度大漲7%，叩關百元大關，國巨(2327)漲幅最高逾6%，另外，大毅(2478)、信昌電(6173)等也均勁揚。

航空股挾解封後全球瘋旅遊，今爆量大漲，個股也掀起比價效應，華航(2610)、長榮航(2618)分居台股成交前2名，股價部分，華航大漲7.5%，長榮航漲幅也逾4%，興櫃股中也有星宇航空(2646)大漲10%，成為航空股股王，台灣虎航(6757)跟進強彈3%。

分析師表示，台積電回穩，中小型股各擁題材，帶動今台股挑戰5日線僅差臨門一腳，目前台股下方支撐點在月線也大約是1月30日跳空缺口位置。操作上以技術面強勢的個股拉回偏多操作，在多方趨勢未明朗之前，應減少部位以規避風險，電子部分留意被動、驅動IC、電動車、半導體、伺服器族群。傳產上以綠能、電力設備、軍工、餐飲、觀光輪動為主。