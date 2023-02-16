台中市政府警察局烏日分局於春節執行加強重要節日安全維護工作後，接連為苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動疏導交通車流、維護遶境秩序，為慰勞員警辛勞，追分派出所警察志工日前舉辦「一人一菜」活動，志工們使出渾身解數準備40道佳餚，令員警直呼「好吃到停不下筷」。

烏日警分局追分志工分隊分隊長孫麗珍表示，投入警察志工工作多年，常見員警生活作息及三餐不正常，日前中午號召志工同仁1人準備1道拿手菜，並邀請烏日警分局分局長尤啓南、烏日志工中隊中隊長潘俞螢及義警民防人員、員警一同用餐，藉以促進志工及員警間的凝聚力，同時為員警加油打氣。

尤啓南感謝志工大姐們準備香噴噴、富有「媽媽味」的手拿菜，並表示警察志工們平時默默付出，擔任警民之間溝通橋樑，推展警政工作更是無怨無悔付出，無論是協助犯罪預防宣導、交通安全宣導、環境維護、接待報案民眾，是員警的好夥伴。