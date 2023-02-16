從台灣鋪設到馬祖兩條海底電纜，近期均遭行經附近海域船隻扯斷，造成馬祖全島近一周全面斷訊，猶如孤島；藍營質疑政府無作為，形同二等公民。民進黨團今呼籲中共要管好自己的行為，也呼籲國民黨，副主席夏立言此刻就在大陸，應該向中共表達抗議。

民進黨團幹事長鄭運鵬指出，大陸對台騷擾除了飛機、軍艦、飛彈外，現在高空有氣球，海底斷電纜，這些都是實質的威脅。中國商漁船對外宣稱是商業行為，實際上馬祖二號、三號海纜斷訊，是中國商漁船造成的結果，幾乎已經是故意的行為，請中國拿出管理能力，約束這些行為，不要騷擾台灣、馬祖。

鄭運鵬指出，海纜二號跟三號是被商船勾到，然後他們就跑到中共領海，不讓我方追究，中共長期用抽砂船改變海底地貌、地下水文，造成海床變化，讓海纜很容易斷裂，這些成本都是中華電信支付，中共從未賠償過，對馬祖國人生活很大的影響，希望中共做好管制、不要亂搞，修復部分，海纜船要排到4月，中華電信也盡力協調。

立委劉世芳說，在金馬海域中商漁船頻繁進出，海纜勾斷一次是小心，但連續兩次可能就有國安疑慮。對於在野黨呼籲要負全責，劉世芳也說，野黨不要陷入認知作戰陷阱，好像海底電纜斷掉是台灣政府的錯，對於中共政府的刻意作為，在野黨也有很多可以溝通的對象，請轉告不要這樣做，不然對執政黨充分表現言論自由，但碰到中共就噤不作聲，不是很奇怪？

民進黨立委洪申翰表示，造成馬祖權益受影響的始作來源來自大陸，夏立言現在還在大陸訪問，如果國民黨真的很在意，應該向中共表達嚴正抗議，並要求補救及補償機制，而不是表面交際，甚至聽從統戰議程安排，實質權益卻不顧。