面對多名台中市議員力拱盧秀燕參選正副總統，盧秀燕低頭未回應。（資料照／林欣儀攝）

中台灣區域治理平台加入新竹市共8縣市參與，今天舉辦啟動儀式。（張亦惠攝）

藏弦外之音拱選總統？楊文科盼他能「向北南東走」 盧秀燕不忍直喊這句

台中巿市長盧秀燕上屆上任後推動「中台灣區域治理平台」，這屆擴大合作加入新竹市共8縣市參與，今（16）日舉行啟動儀式，8縣市首長皆親自與會。針對昨日新春餐敘中，有多位藍營市議員力拱參選2024總統，盧市長今日受訪回應，感謝大家的關心，但她現在思考都是如何壯大中台灣，就像之前她提出的「台中好，台灣更好」。

台中市市長盧秀燕、嘉義市市長黃敏惠、雲林縣縣長張麗善、彰化縣縣長王惠美、南投縣縣長許淑華、苗栗縣縣長鍾東錦、新竹市市長高虹安、新竹縣縣長楊文科，今天在啟動儀式合體，共同在棒球上簽名，象徵「八強合作，好球連線」。

盧秀燕市長接受媒體聯訪時，被問到昨晚有多位藍營議員勸進她參選2024總統，盧市長表示，感謝大家關心，她現在思考都是如何壯大中台灣，就像之前她所提出的「台中好，台灣更好」，因為唯有壯大再壯大，中台灣好，台灣才能更好。

面對現場記者針對2024總統大選相關問題，盧秀燕市長表示：「謝謝大家，今天焦點是『全台最大的地方治理平台』與八位縣市長，謝謝。」