為提升市民對農業及糧食生產系統之知識、完善全民食農教育發展，高市府農業局依據食農教育法規定，訂定「高雄市政府食農教育推動會設置要點」，攜手高市府各局處代表、專家學者及團體，推展食農教育，希望扎根高雄食農教育，培育全民食農素養。

高市府農業局推動食農教育，攜手高市府各局處代表、專家學者及團體開啟食農教育推動會(高雄市農業局提供)

高雄市政府培訓51位「農夫種子老師」入校協同教學，並彙整教案電子檔上架「高雄市食農教育推廣主題網站」，開放本市對於食農教育有興趣之教師使用;並與在地高雄科技大學社會責任實踐計畫（USR）計畫團隊合作，借重其海洋及食魚教育的專長與資源，協助彌陀區南安國小，透過資源的挹注、陪伴及協助教師專業增能，培力完整食魚教育校本課程之研發。

高雄市政府培訓51位「農夫種子老師」入校協同教學，並彙整教案電子檔上架(高雄市農業局提供)

112年度11所入選學校團隊多將支持在地生產與消費、循環農業、食物里程與碳足跡等概念融入課程設計，帶領學生認識及實踐淨零生活轉型。舉例來說，陽明國小附設幼兒園「柚香又甜柚幸福」食農教案，以「燕巢西施柚」為主題，透過柚子從皮到果肉全利用的特性，帶領幼童透過觀察、動手做、團體討論，將循環農業與零廢棄的概念融入課程。柚子全利用教學包含製作防蚊液的柚子酒精、柚皮蚊香、自製果醬與LOGO設計等，讓全食物利用充分實踐於孩童的生活中。

團隊帶領學生認識及實踐淨零生活轉型。(高雄市農業局提供)

仁武國小附設幼兒園的教案主題「惜食止廢綠行動」，以推動「校園零廚餘」為目標，透過讓幼兒觀察及記錄每天午餐的廚餘量，輔以教師自製食物里程繪本與圖卡《我的美味翻轉》，讓幼童透過圖片中碳足跡感受食物里程狀況。園內打造的專屬太陽能餐車，於每月20日（音同Earth）常態帶領孩子們以太陽的熱能烹煮食物，認識太陽能轉換為熱能的神奇性，讓抽象的「節能減碳」、「淨零」概念具體化。南安國小以家鄉特色產業「虱目魚」設計「吼哩笑海海」教案，利用數位媒材教學，帶領學生探討環境與產業發展的關係。課程設計包含虱目魚全魚利用的實驗，帶領學童一起「動動手，凍凍口」將漁業剩餘資材-魚鱗結合天然蔬果顏色做成魚鱗凍飲。

農業局張清榮局長表示，近年農業局全力推動高雄食農教育，並積極媒合在地農業、學校以及在地企業，扎根培養高雄食育力，去年高雄市更為六都唯一，勇奪2022食育力五星城市殊榮，創全台之先結合學校與農民種子老師的專業，呼應「食農教育法」培育全民食農素養目標，讓食農教育扎根在地的同時，又能符合國際議題趨勢，正是高雄農業局投入食農教育的初衷與願景。

南安國小以家鄉特色產業「虱目魚」設計「吼哩笑海海」教案(高雄市農業局提供)

高雄市農業局自107年起攜手學校與農民種子老師深耕校園食農教育，五年來合計推出45套食農教育教案，除結合在地物產與永續發展目標，讓食農素養與意識常態融入學校生活與學習，今年度更鼓勵學校將「淨零碳排」、「循環農業」的新興議題融入教案，回應2050淨零排放的國際趨勢與關懷。