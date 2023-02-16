安聯投信表示，「智慧城市」其實與聯合國提到的永續城市有關，希望借重科技的應用，降低人口集中帶來的各類問題，從中改善城市永續發展能力並促進經濟發展；隨著IBM在2008年提出「智慧地球」（Smarter Planet）概念後，更讓智慧城市進一步具體落實。

安聯智慧城市收益基金產品經理趙芃宇表示，儘管疫情打亂全球市場原本該有的發展步調，但新的機會、與為因應全球不同城市升級與永續等所吹起的政策順風，擴大運用如物聯網、AI人工智慧、雲端運算等工具，以提升產業、交通、自來水道、電力設備等系統。

就機會面，趙芃宇表示，「智慧城市」聚焦包括軟體服務、安全保證、智能化住家、共享經濟、基礎建設、建築、潔淨能源與交通等八大機會。以智慧交通商機為例，受惠自駕車趨勢的到來，包括：道路智能化與節能減碳長期需求等均有望帶動智慧交通相關商機快速成長。

趙芃宇表示，根據研究，全球智慧城市轉型支出預估在2030年逼近7兆美元，光是建造智慧住宅、串聯物聯網設施，產值即有望突破千億美元；公共安全約3,000億美元；智慧醫療也將近5,000億美元。

展望後市，趙芃宇表示，過去市場波動主要是由過度的貨幣和財政刺激措施，加上強烈結構變化如人口因素、去全球化、去碳化，與外部衝擊如疫情、烏俄衝突等造成；但創新投資機會也有望在經濟、產業結構重新平衡中浮現。

策略上，趙芃宇建議可著眼智慧城市機會，聚焦創新技術的應用，包括數位、智慧服務、次世代通訊、數據中心、智慧建築、潔淨能源、基礎建設等領域，並以多重資產配置，股票參與行情、可轉債平衡波動、債券兼顧收益，不受限科技領域，尋求各產業多元機會，把握創新應用商機。