安永諮詢服務副總經理陳志明今天分析，透過AI試圖回答，生成圖像的Midjourney勾勒了科幻藍圖，而近期爆紅的ChatGPT，則從連結性、能源效率、交通、醫療保健服務、全民參與來詮釋智慧城市的未來。

當「城市」戴上「智慧」的冠冕，陳志明指出，應用上，包括了智慧治理、智慧市民、智慧經濟、智慧交通、智慧環境、智慧生活這六大面向，不僅可以提升政府效能、改善民眾生活品質，更可提升資源運用效率。

放眼全球，陳志明盤點了深具啟發性的智慧城市，譬如英國倫敦，科技業者在鳥街（Bird Street）打造約10平方公尺的智慧街道，鋪設步行發電磚，當人踩過地磚時，向下動力就會帶動內部儲能齒輪旋轉，將步伐轉為周邊低耗能系統的電力來源，每走一步大約可以產生5瓦的電能；還有美國紐約，全市已有超過1萬3千個交叉路口與設備，透過交通安全網路（Traffic Safety Network，TSN）系統連接到交通局的交通管理中心，藉此掌握道路使用情況；而向來有缺水問題的美國德州奧斯汀，則逐步將傳統水表升級為數位水表系統，透過更有效的漏水管理，管控用水供應，達到智慧省水的目標。

展望可預見的未來，陳志明分析，當全球進入後疫情時代以及城市人口快速增加，為了減緩對環境衝擊，智慧城市會逐步納入「淨零碳排」與「大數據AI分析」，並結合環境政策，蛻變為「智慧永續城市」，接下來，5G將扮演領航關鍵角色，加速帶動城市裡各種場景的數據應用創新，包括跨國智慧城市合作加速創新、AI人工智慧技術引領智慧城市再升級、隱私與資安相關法規制定，都是不容忽視的發展趨勢。