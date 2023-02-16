黃偉哲出席行政院會 籲中央提高台南租金補貼 (台南市政府提供)

台南市長黃偉哲今日第三度出席行政院會，針對青年成家及居住正義問題，呼籲行政院應提高台南租金補貼與購屋利息優惠，也為南部通勤族爭取交通平權，發言也獲陳建仁院長正面回應。發言獲得行政院長陳建仁正面回應，同意思考讓租金補貼更具公平性。

黃偉哲表示，目前中央租金補貼分三等，台北補8000元、桃園及台中補5000元、台南與高雄補4000元；依統計數據，台南房租與台中桃園相仿，占青年所得比例約20％，但中央核定的租金補貼卻相差1000元，他呼籲中央調升南部租金補貼，至少達到桃園、台中的標準。黃偉哲說，陳建仁院長同意好好思考，讓租金補貼更具公平性。

黃偉哲會中也呼應高雄市長陳其邁的主張，為南部通勤族爭取交通平權。根據交通部提出通勤補貼方案，總經費約60億元，但北北基桃四縣市卻拿了50億，南高兩位首長呼籲，中央在通勤補貼上，也應照顧捷運路網尚未形成的縣市，尤其是仰賴公路運輸的中南部通勤族，也應納入補貼範圍，交通部長王國材也同意妥善規畫，將更多通勤族納入考量。

黃偉哲說，今日院會也討論到關於疫後學貸補貼學貸補助方案，高中以上的在學學生有望獲得學貸補貼，最高可由政府全額負擔利息。他說，六都首長都相當支持這個方案，也呼籲中央如期實施。