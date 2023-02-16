李俊緯在新加坡觀賞電影《想見你》。（辛奇創意提供）

新加坡創作歌手李俊緯與一樣是歌唱比賽冠軍出身的新加坡健身網紅恬英合唱浪漫新曲〈每刻都是你〉，曾多次造訪台灣的李俊緯近期正努力喬行程想趕快來台重溫舊夢，同時也在星國瘋台流，電影《想見你》在新加坡上映時就迫不及待跑去觀賞，電影中出現的知名奶茶也讓他相當好奇究竟是何味道，並且想學怎麼泡給女友喝，期許自己成為貼心男友。

發跡自《中國新歌聲》新加坡海選冠軍的李俊緯出道4年，儘管遇到疫情也沒因此停止創作， 1月發行數位單曲〈Let It Go〉就是在經歷了被至親情緒勒索，由於對方的語氣、用詞都非常悲觀且充滿批判，讓忍耐已久的他想清楚要斷絕不健康的關係，進而有感而發寫出的歌曲。

李俊緯覺得在感情當中不健康的行為是當另一半把自己逼成不是自己的人，心靈上不斷被對方壓縮，很多時候受害者不會發覺這些行為不健康，甚至也有可能由於這些行為而感到舒服，壓低了自己的地位，覺得自己被這樣對待是應該的，就如同心理學現象的「斯德哥爾摩症候群」，被害者被困在不健康的戀情裡卻愛上或欣賞把自己關進牢籠的加害者，傷得越深卻越癡迷，希望藉由這首〈Let It Go〉，讓聽到的人能鼓起勇氣斷絕不健康的關係。

曾造訪台灣4次的李俊緯，正在積極規劃來台行程，日前收到台灣友人的跨海祝福禮物，包裹內除了有一個包了新台幣1千元且貼著麻將「發」的紅包，還有已預先儲值好688元的麻將造型一卡通，預祝李俊緯在台發展「一路發發」讓他超開心。以前來台灣住時就把捷運當主要交通工具的他，笑著表示等之後來台搭捷運時，就可以實際感受一路發到底是怎樣的感覺。