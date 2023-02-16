新冠肺炎疫情進入第3年，不少國家都已與病毒共存，將傳染病分類調整為與流感相同。對於台灣何時會將傳染病分類從第5類調整至第4類，中央流行疫情指揮中心表示，實施的時間應該是3月才有可能，現在在積極處理中，會請召集人安排專家會議時間。

王必勝今日宣布，指揮中心記者會的時間將調整，朝向於1周1次，預計禮拜一對外宣布。新冠肺炎從第5類改到第4類，應該是最後的措施，在這之前要先處理確診者隔離的方式調整，例如改成確診免隔離，從現行5＋N改為0＋N，以及改變通報定義。目前指揮中心正積極擬訂計畫，和專家討論之後，會盡快來實施，不過王必勝表示，前提是國內疫情穩定。

媒體詢問王必勝「盡快來實施」，是否至少會在3月以後？王必勝表示，調整的措施牽涉的部分蠻多，尤其是給付的部分、跨部會的協調，要實施的話應該是3月才有可能，現在在積極處理中。對於專家會議的時間，會請召集人安排。

由於3月6日開始，學生可自行選擇是否戴口罩，有家長擔心孩子因戴口罩遭到霸凌。王必勝表示，我們請教育部與各縣市教育局進行約定，當然會反映在學校的措施上，指揮中心這邊訂定的是大原則，在大原則之下，若學校有因地制宜的作法，我們也尊重。至於是否會因為戴口罩被霸凌，根據過去經驗，亞洲應該不至於有這樣的問題。